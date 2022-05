Conto alla rovescia per il Giro d'Italia: il Palatriccoli si veste di nuovo per l'arrivo della carovana

JESI – Una nuova veste per il Palatriccoli in attesa dell'arrivo del Giro d'Italia, previsto per il prossimo 17 maggio. Le vetrate del palazzetto di via Tabano sono state rinnovate con le immagini di Michele Scarponi, Elisa Di Francisca, Valentina Vezzali, Giovanni Trillini, Roberto Mancini, Stefano Cerioni e Alessia Polita.

Proprio riguardo la foto del ct della nazionale l'immagine è stata sostituita: via quella del calciatore e dentro quella della vittoria durante i Campionati Europei. Alla presentazione della nuova veste grafica erano presenti alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale e del Comitato di tappa.