I giovani pianisti della Soprani in concerto a Casa Hermes di Loreto

Un ponte di note intergenerazionale per un pomeriggio davvero speciale alla Casa Hermes di Loreto, all’insegna della musica colta e dell’attenzione affettuosa verso i soggetti più fragili della terza-quarta età. Partecipato ed in grado di creare un clima festoso il concerto è andato in scena dalle 16 alle 17,30 di sabato 15 aprile a nella struttura lauretana.

Frutto di una originale e virtuosa collaborazione fra la Fondazione Opere Laiche Lauretane che gestisce la Casa residenziale per anziani e la prestigiosa Scuola Civica Paolo Soprani di Castelfidardo. In particolare hanno dato sfoggio della loro perizia,- di fronte ad una quarantina di anziani ospiti della struttura d’accoglienza – gli undici giovani componenti di una classe particolare della Scuola fidardense, e cioè l’Accademia Unisono, guidata dal maestro Ennio Giaccaglia. I ragazzi, di età compresa fra i 12 e i 17 anni, hanno dato vita ad una specie di staffetta pianistica, proponendo con gran passione e tecnica brani di musica classica, alcuni suonando come solisti, altri in gruppi di 4, con i tasti dei pianoforti, appunto, pigiati dunque a “8 mani”. Un clima di festa, che si è tradotto anche in clima di familiarità, nella hall di Casa Hermes dove si è tenuto l’evento. Infatti diversi suoi ospiti, in particolare donne, si sono poi intrattenute a scambiare impressioni e opinioni coi i giovani musicisti, per darsi appuntamento al prossimo concerto. Quella tra Fondazione Opere Laiche lauretane e la Scuola Soprani si configura infatti come una cooperazione stabile nel tempo, con altri spettacoli musicali, che saranno tenuti da altre classi della Soprani nei prossimi mesi a Casa Hermes.