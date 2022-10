La campagna attrae: nelle Marche 10mila agricoltori sotto i 35 anni

L’agricoltura attrae sempre più giovani, a testimoniarlo sono i numeri delle Marche: «Il settore agricolo ha dimostrato di essere un bacino per le offerte lavorative per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore - ha spiegato Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche - e per questo negli ultimi anni c’è stato un incremento notevole anche nella Regione Marche, oggi abbiamo circa diecimila agricoltori sotto i 35 anni nel nostro territorio regionale e queste opportunità continuano ad essere possibili, tanto che nella futura programmazione comunitaria con Coldiretti Marche abbiamo lavorato per fare in modo di destinare proprio ai giovani che vogliono insediarsi nel settore agricolo».

Gardoni, che ha preso parte all’evento “Il territorio a tavola”, durante il Forum dell’innovazione, della biodiversità e della ripartenza all’Istituto Panzini di Senigallia, che quest’anno ospita le competizioni dell’Associazione europea delle scuole alberghiere (AEHT), ha sottolineato la disponibilità di finanziamenti che aprono nuove possibilità per i giovani: «Oggi ci sono le risorse disponibili per agevolare il loro ingresso e ovviamente una serie di servizi che Coldiretti è in grado di mettere in campo per agevolare questo percorso di avvicinamento per i giovani che vogliono diventare agricoltori».