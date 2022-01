Giorno della Memoria, in un libro le vicende della "famiglia di piazza Stamira"

Nata nel 2001 per recuperare e far rivivere la memoria dell’ex campo di prigionia di Servigliano, in provincia di Fermo, l’Associazione La Casa della Memoria è da sempre attiva sul fronte della divulgazione della storia contemporanea organizzando eventi gratuiti destinati a chiunque abbia interesse ad approfondire tematiche legate al Novecento ed alla contemporaneità. Per questo per il Giorno della Memoria, l’associazione ha invitato lo storico Marco Cavallarin a presentare in streaming il suo libro “La Famiglia di Piazza Stamira. Una famiglia anconetana nei fatti del Novecento”. (AE edizioni), che ripercorre la vicenda della famiglia Sacerdoti sfuggita alla persecuzione nazi-fascista. L’evento si svolgerà online il 28 gennaio alle ore 21.30 sulla pagina Facebook de La Casa della Memoria (www.facebook.com/lacasadellamemoriaservigliano) alla presenza dell’autore e del direttore scientifico dell’associazione Paolo Giunta La Spada.

«Non si può pensare di comprendere la Shoah senza capire i presupposti ideologici e sociali che portano a sistemi dittatoriali o a sistemi di pensiero senza libertà - spiega Giunta La Spada - Ad ogni Giorno della Memoria tutti esprimono cordoglio e orrore per quanto accaduto, ma troppo spesso dimenticano di dire che quanto accaduto è stato causato da ideologie ben precise, come il nazismo in Germania e il fascismo in Italia, e che il background che ha aiutato nazismo e fascismo ad emergere è stato il razzismo, e che il razzismo è presente nella nostra storia. Ricordarsi delle vittime della Shoah serve a mantenere la memoria delle loro esistenze e del perché vennero troncate. E la memoria di questo passato serve ad aiutarci a costruire un futuro di pace».

Per coloro che ancora non conoscono storia del Campo di Servigliano, l’associazione ha programmato un anche un Open Day per domenica 30 gennaio dove ci sarà la possibilità di visitare ciò che resta dell’ex campo di prigionia accompagnati dai volontari dell’associazione. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3804759654 (anche WhatsApp) ed essere in possesso del Green Pass Rafforzato. Maggiori informazioni al sito web www.lacasadellamemoria.com.