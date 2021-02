Giorno del ricordo, il 10 febbraio mostra online e conferenza digitale a Falconara

Testimonianze di esuli istriani e mostre fotografiche saranno disponibili sul web per celebrare il ‘Giorno del Ricordo’ del 10 febbraio. Il settore Cultura del Comune di Falconara, in collaborazione con il comitato provinciale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e il Servizio civile universale, ha infatti organizzato una serie di iniziative online per non dimenticare l’esodo degli italiani dell’Istria e le persecuzioni di cui furono vittime. Un evento molto atteso è la conferenza digitale dal titolo ‘Testimonianza di un esodo. Il dramma degli italiani di Istria e Dalmazia’, che avrà come relatori gli esuli istriani Giuliano Piccini e Matteo Piccini, componenti del direttivo del comitato provinciale Anvgd. Si svolgerà mercoledì 10 febbraio a partire dalle 17. Per partecipare all’incontro occorre iscriversi inviando una mail a cultura@comune.falconara- marittima.an.it con indicato il proprio indirizzo (sarà necessario avere account Google), attraverso la quale si riceveranno tutte le istruzioni per collegarsi.

Sempre il 10 febbraio, sulla pagina Facebook del ‘Museo della Resistenza ed archivio storico comunale’ sarà pubblicata la mostra digitale ‘L’esodo’. Il Museo, da lunedì 1 febbraio, è visitabile anche in presenza su appuntamento: per prenotarsi occorre scrivere a cultura@comune.falconara- marittima.an.it. Anche la biblioteca comunale partecipa alle celebrazioni del Giorno del Ricordo: dal 10 febbraio sarà allestito uno scaffale dedicato, dove trovare, bibliografie, filmografie ed e-book. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il prestito librario ai numeri 0719177768 o 0719177769, oppure all’indirizzo email prestitolibri@comune. falconara-marittima.an.it.