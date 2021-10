Incursione nell'arte contemporanea, il FAI Nazionale in visita al polo Conce

Le giovani “Guide del Fai” presenteranno sommariamente anche l’importante intervento di restauro e risanamento che è stato realizzato in Zona Conce, trasformando l’intero complesso in una struttura di interesse pubblico per valorizzare le eccellenze del territorio

Il gruppo FAI Fabriano – Sassoferrato – Genga- Arcevia, dopo ben 20 anni, conferma il suo impegno nella realizzazione dell’evento a carattere nazionale “Giornate Fai di Autunno” del 16-17 ottobre 2021. «In questa edizione- sottolinea Rosella Quagliarini, Capogruppo Fai dei Comitati di Fabriano- Sassoferrato-Genga e Arcevia, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, presso la Sala conferenze della Fondazione Carifac, - è stato individuato un luogo di eccezionale prestigio: Il Polo Museale Mannucci- Ruggeri, nel complesso di Zona Conce di recente inaugurazione, grazie al prezioso contributo e impegno della Fondazione Carifac. Questa nuova esposizione permanente di Arte Contemporanea offre un viaggio tra le prestigiose opere di questi due grandi artisti. Le giovani “Guide del Fai” presenteranno sommariamente anche l’importante intervento di restauro e risanamento che è stato realizzato in Zona Conce, trasformando l’intero complesso in una struttura di interesse pubblico per valorizzare le eccellenze del territorio».

Nelle due “Giornate FAI di Autunno”, i ragazzi scoprono luoghi ameni in tutta Italia, visitando posti solitamente inaccessibili oppure poco noti e bisognosi di promozione e valorizzazione. «Siamo molto orgogliosi che la scelta, quest’anno, sia ricaduta sul Polo Museale Manucci-Ruggeri – sottolinea Dennis Luigi Censi, Presidente della Fondazione Carifac - perché i giovani avranno modo di apprezzare non solo le opere degli artisti presenti, ma anche di scoprire un luogo, come quello del complesso di Zona Conce, polifunzionale, creativo e artistico dove si respira la storia della città di Fabriano in tutte le sue forme ed inoltre di immergersi nel mondo dell’arte della carta filigranata che l’ha resa celebre nel mondo». Grazie alla collaborazione con i Licei: Classico “F. Stelluti”, Scientifico “V. Volterra, Artistico “ E. Mannucci” e gli Istituti Morea-Vivarelli, i giovani “Ciceroni “del FAI saranno i ragazzi delle scuole superiori del territorio che dopo l'attenta preparazione da parte dei docenti, accompagneranno i visitatori alla scoperta del Polo Museale e racconteranno la storia del complesso Zona Conce. Gli orari saranno i seguenti: sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.