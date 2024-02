Giornata di raccolta del farmaco: la polizia in farmacia per l'iniziativa

SENIGALLIA- In occasione della 24 ª giornata di raccolta del farmaco, in programma in tutt’Italia dal 6 al 12 febbraio, anche il Commissariato di P.S. di Senigallia ha aderito all’evento. Questa mattina, infatti, i poliziotti della Squadra Volante hanno acquistato presso una farmacia del centro diverse tipologie di farmaci da banco, che saranno distribuiti gratuitamente ai più bisognosi. Un piccolo ma prezioso gesto di solidarietà, per far sentire la vicinanza e la sensibilità della polizia nei confronti di ogni cittadino della comunità. Il Questore di Ancona – dott. Cesare Capocasa: «Esserci sempre è la nostra mission- dichiara il questore di Ancona, Cesare Capocasa-. Esserci sempre vuol dire essere vicini alla comunità e ai cittadini, in prima linea e sempre in aiuto dei più bisognosi».