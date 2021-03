Giornata nazionale dei disturbi alimentari: le Muse si illuminano di rosa

Il teatro delle Muse si illumina di rosa in occasione delL'iniziativa, che prende il via sabato 13 fino al 15 marzo, è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'incidenza di queste malattie che colpiscono in Italia più di 3 milioni di persone, per lo più adolescenti e giovani. L'idea è promossa dall'associazione Famiglie disturbi alimentari – Fada Odv (sede a Porto San Giorgio) che ha chiesto il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale di Ancona.

«La pandemia da Covid 19 - rende noto l'associazione - ha determinato su tutto il territorio nazionale e anche nella nostra regione, un aumento di disturbi di circa il 30% ed ha abbassato l'età di esordio della malattia che sta colpendo soprattutto soggetti in fascia d'età 10-123 anni, con punte tra gli 8/10 anni. Mai come quest'anno perciò è importante promuovere attenzione e informazione su queste tematiche, così come sollecitato nel 2018 dalla stato centrale con una direttiva della Presidenza del Consiglio con la quale si invitano le Amministrazioni Pubbliche a promuovere questa tematica. La disinformazione generalizzata unitamente ai pregiudizi diffusi nonché la carenza di adeguate strutture specialistiche in tutto il territorio nazionale comportano, purtroppo e nella maggior parte dei casi, notevoli ritardi nel relativo percorso di diagnosi e cura che, di fatto, spesso è un’ulteriore fonte di aggravamento della malattia stessa». L'invito è stato raccolto dall'Amministrazione dorica «che – si legge nella nota - dallo scorso autunno detiene la presidenza della Rete Città sane dell'Oms, coordinando perciò una rete di oltre 70 città italiane che concorrono allo sviluppo di iniziative di prevenzione e tutela della salute di cittadini e cittadine e di sani stili di vita».