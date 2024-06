Giornata mondiale del donatore, tutte le iniziative promosse dall'Avis comunale di Ancona

ANCONA – In occasione della Giornata mondiale della donazione, venerdì 14 giugno, la sede comunale Avis di Ancona organizza al parco della Cittadella ad Ancona, presso il lato giochi bimbi, un banchetto informativo per la promozione alla donazione del sangue e dei suoi derivati che sarà allestito dalle 18 per i visitatori del parco. Al contempo sarà allestita una clown trappola per allietare i bambini mentre alle 19.30 un duo musicale di “artisti di strada” intratterrà i presenti con due ore di musica pop eseguita in acustico. Sempre in occasione di questo evento, “Ancona Cammina” organizzerà una camminata con partenza, alle ore 18.30, e arrivo alle ore 20.30 dal Parco della Cittadella.