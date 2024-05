Giornata Mondiale della Tiroide: l'ospedale organizza visite gratuite

JESI- In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide, il 25 maggio dalle 9 alle 15, presso i locali della pre-ospedalizzazione dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi (IV livello percorso verde), verrà organizzata un’iniziativa gratuita rivolta a tutti coloro che non hanno mai effettuato un controllo della tiroide. La "Giornata di Prevenzione della Patologia Tiroidea” è organizzata dalla U.O.C di Chirurgia Generale dell'Ospedale “Carlo Urbani” diretta dal Dott. Roberto Campagnacci in collaborazione con la U.O.C di Radiodiagnostica diretta dal Dott. Francesco Bartelli. Si potrà accedere al controllo mediante prenotazione telefonica a partire da mercoledì 15 maggio al numero 0731/534347 dalle ore 9 alle ore 12. Verranno effettuate visite con valutazione ecografica. Al termine verrà rilasciata una breve relazione clinica con specifiche proposte diagnostiche e terapeutiche e con eventuale indicazione di ulteriori approfondimenti.

Le principali malattie della tiroide sono l'ipotiroidismo, l'ipertiroidismo, i gozzi, le tiroiditi e la patologia nodulare. La diagnosi precoce è importante. La tiroide è una ghiandola la cui forma richiama quella di una farfalla, svolge un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita umana da prima della nascita alla terza età in quanto regola importanti processi per la funzione cardiovascolare: del metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Pertanto controllare la propria tiroide significa prevenire e diagnosticare precocemente le malattie che la possono affliggere ripristinando il benessere della persona. Organizzatrice dell’evento è la dott.ssa Francesca Crosta, in servizio presso la U.O.C. di Chirurgia Generale, nominata recentemente delegata regionale e responsabile del Centro di Riferimento per la Chirurgia della Tiroide da parte della Società Italiana Unitaria di EndocrinoChirurgia (SIUEC). Parteciperanno all’evento la dott.ssa Laura Eusebi (U.O.C di Radiodiagnostica), la dott.ssa Vanessa Polenta (U.O.C. di Chirurgia Generale), la dott.ssa Elena Sofia Orlandoni, specializzanda in Chirurgia Generale, con il supporto di Tania Perticaroli (segreteria organizzativa).