Giornata mondiale dell'ambiente: Marche Multiservizi Falconara, Comune e scuola mettono radici per il futuro

FALCONARA - La giornata mondiale dell’Ambiente sta acquisendo sempre maggiore importanza per il suo significato e rappresenta un motivo di riflessione sui temi più urgenti per il nostro Pianeta e sul contributo che ognuno di noi, con le sue scelte quotidiane, può dare per contrastare fenomeni come i cambiamenti climatici, capaci di minacciare la nostra stessa esistenza. Su queste basi MMS e Comune di Falconara hanno iniziato un percorso virtuoso con la partecipazione di alcune terze classi delle scuole medie cittadine Giulio Cesare (III B), Ferraris (III D) e Montessori (III B), che il 16 febbraio scorso hanno partecipato a una giornata di sensibilizzazione contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti.

In quell’occasione erano state donate ai ragazzi alcune roverelle e piantine di rosmarino, da piantare a casa oppure negli spazi scolastici. Gli studenti della scuola Ferraris hanno scelto le piante aromatiche, che hanno messo a dimora in casa, mentre i coetanei della Giulio Cesare hanno preso le roverelle, che nel marzo scorso sono state piantate nell’orto scolastico, all’interno del parco Kennedy. Nella mattinata di oggi, giovedì 6 giugno, sono state invece messe a dimora le roverelle della scuola Montessori: due nel giardino scolastico, le altre negli spazi verdi di Marche Multiservizi Falconara, nella sede di via Marconi, dove la società dell’igiene ambientale ha messo a dimora anche quattro lecci su iniziativa dell’amministratore unico Giovanna Fraternale. Proprio il personale di MMS Falconara ha aiutato i ragazzi nella piantumazione, presente l’assessore alla Scuola Ilenia Orologio.

Le piante e in particolare gli alberi, come sottolineato anche dal neurobiologo Stefano Mancuso in una recente intervista, sono un ottimo strumento per combattere gli effetti del riscaldamento globale. «E’ chiaro – ha affermato – che le piante sono la soluzione concreta al problema del riscaldamento globale per la loro capacità di assorbire anidride carbonica; significa che abbiamo in mano una soluzione straordinaria, bisogna soltanto far capire quanto lo è. Siamo ossessionati dalla tecnologia e invece il futuro sarà fatto di tecnologie basate sulla vita, perché ad oggi un euro investito in alberi è mille volte più redditizio di qualsiasi altra spesa. A volte penso che se chiamassimo gli alberi ‘colonnine ad alta efficienza per assorbimento di anidride carbonica’ avremmo subito molti più soldi da usare per i rimboschimenti».

Marche Multiservizi, con la collaborazione del Comune di Falconara, sta portando avanti con le scuole una serie di iniziative votate alla tutela dell’ambiente, alcune delle quali passano anche per il corretto smaltimento dei rifiuti. Proprio in questo ambito sono stati posizionati in ogni plesso scolastico falconarese, dalle elementari alle superiori, contenitori per la raccolta dei piccoli Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta è collegata a un sistema premiante: ad ogni contenitore pieno viene regalata una risma di carta per fotocopiatrici.