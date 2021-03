Il presidente della regione rivolge il suo pensiero alle vittime del Coronavirus in occasione della prima giornata della memoria istituita in parlamento

«Oggi, 18 marzo, è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. In questo anno abbiamo conosciuto un dolore inedito, abbiamo perso decine di migliaia di persone, che le famiglie e i propri cari non hanno potuto salutare nel modo più dignitoso. Il nostro pensiero, oggi e ogni giorno, va a tutti loro, alle persone che non ci sono più: alle 2.464 nelle Marche e alle oltre 100.000 in Italia». Così il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli in occasione della giornata nazionale delle vittime della pandemia.

Ha poi aggiunto Acquaroli: «Questa ferita deve farci riflettere su quanto sia fondamentale oggi essere uniti nella lotta al Coronavirus, su quanto anche ciascuno dei nostri comportamenti sia importante per uscire il prima possibile da questa drammatica pandemia».