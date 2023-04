Giornata delle margherite, torna l'iniziativa di solidarietà dell'Avulss

FALCONARA - Anche quest’anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento di primavera con le “giornate delle Margherite” di Avulss Falconara. Nell’occasione numerosi volontari si mobiliteranno in diversi luoghi della città per proporre un’iniziativa di solidarietà dedicata a questo splendido fiore che, oltre ad essere l’emblema dell’Associazione, simboleggia sin dall’antichità semplicità, gioia, luce da donare nella condivisione e nella speranza.

Tutto il ricavato della vendita delle piantine fiorite servirà a finanziare le attività dell’Avulss che, da molti anni, è impegnata sul territorio nelle strutture sanitarie di “Villa Adria”, “Bignamini”, “Istituto Gerundini”, “Istituto Visintini”, nonché nel servizio di doposcuola bambini, di scuola di italiano per donne straniere” e di assistenza domiciliare. Sarà possibile acquistare le margherite sabato dalle 18 alle 19.30, nei ‘banchetti’ Avulss predisposti al Mercato Coperto di Falconara e al Centro Commerciale Le Ville.

Sabato dalle 18 alle 19.30 e domenica dalle 8,30 alle 12.30 le postazioni saranno aperte anche nei pressi delle parrocchie San Giuseppe, Rosario, Sant'Antonio e Sant'Andrea a Castelferretti. Si tratterà anche di una preziosa occasione per l’Avulss, presente sul territorio di Falconara da 32 anni, di far conoscere la propria opera alla cittadinanza, di avvicinare potenziali nuovi volontari e di informare come sarà destinato il 5x1000 della dichiarazione dei redditi devoluto a questa importante realtà della nostra Falconara.