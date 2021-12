La “Giornata delle Marche” regala emozioni, premiate le stelle Mancini e Tamberi

Un premio per le Marche. Un premio per un’annata eccezionale che ha reso lustro alla regione e all’Italia intera. Sul palco di Castelraimondo, all’interno del “Lancinanoforum”, sono stati premiati dal Governatore Francesco Acquaroli il Commissario Tecnico Roberto Mancini, campione d’Europa con la Nazionale italiana di calcio, la medaglia d’oro olimpica nel salto in alto a Tokyo2020 Gianmarco Tamberi e in videoconferenza anche Valentino Rossi. Non solo, sul palco è salita anche Valentina Vezzali attuale sottosegretario allo Sport del Governo.

Nell’occasione, conferimenti sono arrivati anche a coach Davide Mazzanti (Italvolley femminile campione d’Europa) ed Assunta Legnante trionfatrice nel peso paralimpico. A presentare il tutto, affiancando il giornalista Andrea Carloni, era presente la campionessa Elisa Di Francisca che si è ben districata tra tutte le autorità presenti.