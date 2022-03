Giornata internazionale della donna: gli incontri della polizia

ANCONA - La polizia nella giornata internazionale della donna celebrerà questa ricorrenza ad Ancona domani mattina a partire dalle 10.30. Lo farà con due eventi tra loro connessi ed al pomeriggio dalle ore 16 circa, con un’iniziativa in piazza Roma e corso Garibaldi, dove il camper della polizia sarà presente con personale specializzato per sensibilizzare la collettività sul tema della violenza di genere. «Domattina - si legge nella nota - alle ore 10.30, alla presenza del Prefetto della Provincia di Ancona Darco Pellos, del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali Daniela Stradiotto, del Direttore centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza cibernetica Antonio Borrelli, del Questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa e di tutte le altre Autorità militari e civili del capoluogo Dorico, si terrà presso la Scuola Secondaria di I grado “G. Leopardi”, in via Veneto 9 Ancona, gentilmente ospitati dalla Dirigente Scolastica Lucia Cipolla dell’Istituto Comprensivo Novelli- Natalucci , un dibattito sulle problematiche minorili online e legato ai temi della sicura navigazione.

L’evento moderato dal giornalista Andrea Massaro de Il Resto del Carlino verrà arricchito dal dialogo e dalle domande che i ragazzi delle seconde e terze medie porranno alle personalità presenti. «Al termine di tale momento di riflessione le Autorità tutte si recheranno presso gli uffici del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni “Marche”, Strada Cameranense n.335/C, per l’inaugurazione della prima sala ascolto per le categorie protette della Polizia Postale, alla presenza di S.E. il Vescovo, Mons. Angelo Spina. L’allestimento della sala è stato reso possibile grazie al prezioso contributo del Soroptimist International d’Italia Club di Ancona, di Ikea e di I.I.F.».