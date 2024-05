Giornata internazionale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Presidente Acquaroli

ANCONA – Il Presidente Regionale Marche Croce Rossa Italiana, accompagnato dal Consigliere Andrea Corinaldesi, dall’Ispettrice di Ancona delle Infermiere Volontarie Stefania Pesaresi, in sostituzione dell’Ispettrice Regionale II.VV. Cinzia Sorrentini e dal Comandante del Centro di Mobilitazione del Corpo Militare Volontario CRI Marche Domenico Maddaloni, ha consegnato al Presidente della Regione Francesco Acquaroli la bandiera dell’Associazione in occasione della giornata internazionale della Croce Rossa dell’8 maggio, giorno in cui tutte le amministrazioni sono state invitate ad esporre la bandiera CRI, come segno tangibile che sottolinea la potenza umanitaria dell’Emblema di Croce Rossa e, allo stesso tempo, l’importanza del ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto ai pubblici poteri.

La cerimonia si è svolta ad Ancona, presso la sede della Giunta regionale di Piazza Raffaello; ed è proprio fuori questo meraviglioso edificio che vedrà così sventolare la bandiera consegnata. In questa data, scelta in quanto anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento, tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa cercando di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative ricolte ai vulnerabili. Il 2024 per la Croce Rossa Italiana è un anno ancora più significativo in quanto ricorre il 160° anniversario della fondazione.