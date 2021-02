Giornata mondiale dell’epilessia, monumenti illuminati di viola ed eventi online

Il 13 novembre del 2015, l'allora Consiglio dei Ministri approvò la proposta della Lega Italiana contro l'Epilessia (LICE) di cambiare la data della ricorrenza della giornata dell’epilessia che passa dall’essere ricordata quale “Giornata Nazionale” ad una “Giornata ricordata a livello Mondiale”, il secondo lunedì di febbraio di ogni anno. Il prossimo 8 febbraio i Comuni aderenti all'iniziativa, si impegnano ad illuminare i monumenti delle varie città di colore viola (colore simbolo dell’Epilessia). La Lice ha in ogni regione, un suo referente scientifico, nella nostra regione la referente in carica è la dottoressa Elisabetta Cesaroni, medico neuropsichiatra infantile presso gli Ospedali Riuniti. Alla LICE aderiscono anche altre associazioni del territorio regionale, nelle Marche sono presenti l’AMCE Associazione Marchigiana Lotta Contro L’Epilessia (rivolta ad adulti) la cui presidente è la signora Gabriella Venanzi e per la parte pediatrica la FA.NP.I.A (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza) alla guida della presidente Barbara Guidi. A causa delle “misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo, vista la situazione epidemiologica in corso, quest’anno la LICE ha organizzato due dirette che potranno essere seguite dalla propria pagina Facebook https://www.facebook.com/FondazioneEpilessiaLICE

Il programma

La mattina dalle 11:00 sarà dedicata a "Epilessia in pillole" – dalle ore 11.00 la mattinata sarà dedicata ad una serie di video divulgativi su diverse tematiche legate alla patologia.

Nel pomeriggio dalle 15:30 si terrà la presentazione e premiazione del concorso "Epi-factor 2021" con la presentazione dei vincitori del Premio “Social” e del Premio “Giuria Fondazione”.

Adesioni

Nella Regione Marche ha aderito all’illuminazione di viola il Consiglio regionale delle Marche - Assemblea Legislativa, le Cattedrali di Macerata e di Urbino e 42 Comuni di seguito indicati. Nella Provincia di Ancona aderiscono i Comuni di: Ancona, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo, Falconara Marittima, Jesi, Loreto, Osimo, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Tre Castelli.