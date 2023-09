Il ringraziamento delle Marche alla Protezione Civile: sabato 23, a Loreto, la "Giornata del volontariato"

«Un impegno tangibile che costituisce un esempio virtuoso di altruismo che va riconosciuto». Riassume così, l’assessore regionale alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, il significato della Giornata del Volontariato di Protezione Civile che si terrà sabato 23 settembre a Loreto dalle ore 10. La Regione Marche, infatti, vuole esprimere la sua gratitudine e la sua riconoscenza a tutti i volontari, per la disponibilità e la solidarietà dimostrate nel corso degli ultimi tre anni. Prima a seguito dell’emergenza “Pandemia Covid-Sars 2”, che ha interessato il territorio regionale e non solo, poi negli eventi alluvionali dello scorso anno.

«Ai volontari – prosegue Aguzzi – è stato richiesto un impegno sempre più forte in termini di disponibilità nel prestare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita, così come fornire supporto al sistema sanitario regionale con competenze specifiche». La Giornata del Volontariato rappresenta anche un invito alla comunità a partecipare i sentimenti di riconoscenza verso i tantissimi volontari, che si sono prodigati senza mai risparmiarsi durante le gravissime emergenze affrontate.

Il programma della giornata:

ore 8.30: ritrovo dei partecipanti e sistemazione dei mezzi presso Piazza della Madonna e Via Sisto V

ore 10: Messa officiata da Sua Eccellenza Fabio Dal Cin, Arcivescovo di Loreto presso il Santuario della Santa Casa, in Piazza della Madonna 1

ore 10.45: Benedizione dei volontari e dei mezzi dal sagrato del Santuario della Santa Casa

ore 11: Corteo da Piazza della Madonna e Via Sisto V in direzione Palacongressi in Via San Francesco D’Assisi

dalle 11.30 alle 12.30: Accoglienza sul palco del Palacongressi dei rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni ed Interventi delle Autorità presenti; Consegna degli attestati di ringraziamento per i volontari ai rappresentanti provinciali delle organizzazioni di volontariato

ore 12.45: pranzo da campo presso tensostruttura della sede del gruppo comunale nei pressi della stazione ferroviaria (piazzale Malchiodi). Il pranzo sarà allietato dal gruppo “3 of US” con musica dei Beatles.