Giorgia Cardinaletti sarà la conduttrice del TG1, la giornalista fabrianese al timone dell'edizione delle 20

Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai, dal 20 giugno conduce l'edizione delle 20 del Tg1. Nata a Fabriano, negli ultimi 10 anni è stata protagonista di molti programmi, non solo di informazione. Dalla carriera alla vita privata, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Età, provenienza e genitori

Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano, nelle Marche, il 23 aprile 1987. Ha 35 anni ed è del segno zodiacale del toro. Molto legata alla sua città d'origine, dopo il liceo classico si trasferisce a Perugia per studiare e poi laurearsi in Lettere a indirizzo storico. Il padre ha un negozio di dischi, a Fabriano, la mamma invece è una biologa. Ha un fratello, Michele, a cui è legatissima.

Carriera

Dal 2012 è giornalista professionista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Nello stesso anno esordisce in Rai come inviata - e poi conduttrice - di Rai News 24. Nel 2016, dopo un'esperienza come inviata della Formula 1, conduce Pole Position e nello stesso anno arriva alla Domenica Sportiva, dove resta fino al 2019. Nell'agosto 2019 sbarca al Tg1 nelle edizioni 60 secondi e in quella notturna, successivamente nell'edizione di mezzasera. Nel 2020, durante la settimana di Sanremo, conduce su RaiPlay Dentro il Festival, nel 2022 invece arriva il programma Via delle storie, in onda su Rai1 in seconda serata. Da lunedì 20 giugno è al timone dell'edizione delle 20 del Tg1 e secondo indiscrezioni il direttore Monica Maggioni punterebbe su di lei come nuovo volto di punta del telegiornale della rete ammiraglia.

Vita privata

Riservatissima sulla sua vita privata - che difficilmente condivide sui social - Giorgia Cardinaletti sembrerebbe legata sentimentalmente a Francesco Caldarola, giornalista e autore televisivo. Sul suo profilo Instagram non ci sono foto di coppia, ma rumors la vogliono felicemente innamorata. Di storie precedenti non si hanno notizie. Non ha figli.

Instagram

Giorgia Cardinaletti ha una pagina Instagram molto attiva, che conta 55 mila follower. La giornalista pubblica principalmente momenti lavorativi, dagli scatti in studio a quelli in giro per l'Italia fatti durante le esterne del programma Via dalle storie. Raramente ci sono foto private, ma basta poco per capire che è molto sportiva, oltre ad essere una grande amante del mare.

Alcune foto dal profilo Instagram di Giorgia Cardinaletti

Fonte: Today.it