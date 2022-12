Porti giochi e libri, ne ricevi uno in cambio: "Giocattoli in movimento", iniziativa di solidarietà per bimbi in difficoltà

Riusa, ricicla, scambia. Portando due o più giocattoli o libri per bambini, in cambio se ne riceverà uno. E' l'iniziativa "Giocattoli in movimento" del Movimento 5 Stelle- I giocattoli raccolti verranno donati ai reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l'infanzia. Il punto di scambio dei giochi è la sede di via Raffaello Sanzio 12, domani e sabato 17 dicembre dalle 16 alle 19. Appuntamento anche domenica 18 dicembre dalle 10 alle 12.