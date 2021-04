Gilberto Focanti non c'è più: addio al cuore della Jesina e dell'Aurora calcio

La città di Jesi piange la scomparsa di Gilberto Focanti, un vero punto di riferimento per il mondo calcistico jesino. Gilberto, soprannominato "Tagnin", si è spento ieri sera all'età di 70 anni. Amato e benvoluto da tutti, Gilberto è stato un ex giocatore ed allenatore e aveva ricoperto il ruolo di team manager nella Jesina. Negli ultimi periodi era stato nominato direttore sportivo dell'Aurora calcio. Proprio l'Aurora calcio Jesi S.G. e il suo presidente, Emiliano Togni, lo ricordano così: «In questa sera di aprile, in silenzio, come un amico che saluta con discrezione, ci hai lasciato riempiendo i nostri cuori di infinita tristezza. Sei stato una colonna portante di questa Società fino all’ultimo respiro. Vivevi di calcio, ti alimentavi di calcio, eri sempre pronto a tendere la mano a tutti. Gilberto, avevi un cuore buono, grande, altruista. Questa vita, purtroppo, ti ha messo dinnanzi a tante prove, ma, come un vero eroe, hai sempre saputo combattere, con dignità vera e pacato orgoglio. Grazie di tutto Gilberto, non ti scorderemo mai». Anche il club della Jesina calcio ha voluto ricordare sui social la figura di Gilberto Focanti: «Ieri sera ci ha lasciati una bella persona, sportivo vero, che ha dedicato gran parte della sua vita al calcio ed in particolare alla Jesina e all'Aurora. La Jesina Calcio esprime il suo profondo cordoglio alla famiglia». La camera ardente è allestita da oggi pomeriggio alle ore 17,30, alla Casa del commiato Ciccoli e Brunori di via Don Battistoni a Jesi. I funerali si terranno lunedì 5 aprile alle 16,00 nella chiesa di San Giuseppe.