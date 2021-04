Addio a Gilberto Fabrizi, "Il Bianco" si è spento a 75 anni: lo sport in lutto

Gilberto Fabrizi “Il Bianco” non c'è più. Figura emblematica della città di Jesi, lottava contro il Covid e recentemente era ricoverato all'ospedale di Civitanova Marche. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni e la scorsa notte purtroppo non è riuscito a superare la crisi. Si è spento all'età di 75 anni.

Gilberto Fabrizi era conosciuto per la sua grande passione calcistica, tifossissimo del Milan, era socio e assiduo frequentatore del Circolo Cittadino di Jesi. Da giovane aveva militato nell’Aurora Calcio. molti lo rammentano per i tornei che organizzava d’estate, coinvolgendo dilettanti e sportivi professionisti, altri si ricordano di lui perché per anni aveva gestito insieme alla moglie Anna una merceria in via Cavour. L'assessore allo sport Ugo Coltorti scrive sui social: «Sandro, Pino, Italo, Tagni’, Zeppo’ e oggi il Bianco. Lo sport jesino sta perdendo pezzi importanti che hanno scritto la storia della nostra città. Un grande abbraccio a tutti». Prosegue Coltorti:

«In uno dei Consigli Comunali dello scorso anno abbiamo ascoltato la toccante testimonianza del sindaco di Codogno. Oggi più di allora riesco a capire il suo stato d’animo, la sua sensazione di impotenza di fronte ad un virus che non guarda in faccia nessuno e che entra nella vita di intere comunità senza porsi domande».