L'azienda agricola (marchigiana) che rilancia la coltivazione delle arance più a nord d'Italia

Grottammare si trova sulla costa del Piceno, nel sud delle Marche, ed è una cittadina nota anche con l’appellativo Perla dell’Adriatico. Un piccolo comune che affaccia sul mare, nella famosa Riviera delle Palme, chiamata così per i chilometri di lungomare caratterizzati dalla presenza di queste piante. Non da ultimo un territorio ricco di storia gastronomica: dalla cucina di mare, con il famoso brodetto, fino alla terra e i suoi prodotti. Come le arance bionde del Piceno, una cultivar di zona risalente al XVIII Secolo poi scomparsa nel tempo. Ora la sua riscoperta grazie all’associazione Mel’Arancia e al lavoro delle istituzioni. Ce lo spiega Giusy Iacoponi, proprietaria del Giardino degli Aranci, un orto storico dove si coltivano questi agrumi dimenticati.

Il Giardino degli Agrumi: azienda agricola a Massignano e orto storico

Il Giardino degli Agrumi è l’azienda agricola della famiglia di Giusy Iacoponi. “Mio padre qui lavora la terra da sempre, alleva gli animali, fa il vino” ci racconta. Il Giardino degli Agrumi viene anche chiamato “Il Crocifisso”, a causa dell’antico nome dato alla zona per la presenza di una chiesetta ancora consacrata. “Si tratta di un giardino murato e chiuso, che dialoga col complesso di edifici rurali circostanti. È stato costruito nella metà del ‘700 e attualmente ci stiamo lavorando con un intervento di restauro e manutenzione per riportarlo alla pubblica fruizione nella sua veste originaria e ch prenderà il nom di Hortus” continua Iacoponi. Un giardino che deriva da un’antica matrice di villa rustica romana, contaminato dall’influenza araba e dalla fioritura delle produzioni agrumicole tra il XVI e XVIII Secolo, che ancora oggi regala una tipologia rara di arance. Inoltre qui si allevano animali da cortile, i maiali da cui si fanno insaccati locali (come il ciauscolo) e c’è l’orto con verdure di stagione.

L’arancia bionda del Piceno e la sua storia

L'Arancia bionda del Piceno è l'arancia coltivata più a nord di tutta Italia, con il limite geografico del 43° parallelo che passa proprio per Grottammare. Gli aranci furono introdotti sulla costa marchigiana dai marinai siciliani, in una fascia che interessava la zona litoranea del Piceno. Utilizzati per adornare i giardini signorili e poi consumati a tavola grazie alla distribuzione da Venezia fino alla Puglia. “Poi con il tempo questa produzione si è persa, a causa della difficoltà logistica di spostare e quindi commercializzare le arance” racconta Iacoponi. A Grottammare, come testimonia il Giardino degli Agrumi, ancora persistono a ridosso delle antiche mura cittadine esposte a sud le caratteristiche strutture murarie ad arco che servivamo alla coltivazione degli agrumi.

