La notte di Gianni Morandi, il meglio del repertorio e l'abbraccio dei fan: «Che bella Ancona, ci venivo da bambino»

ANCONA - E' stata la notte di Gianni Morandi. Standing ovation, ieri sera al PalaPrometeo, per il cantante 78enne, uno dei pesi massimi della canzone italiana. Da "Allegria" ai successi anni '60: "Occhi di ragazza", "Varietà" e molto altro. Poi, dal palco, il saluto alla città: «E' bello essere qui, ad Ancona venivo da bambino». Morandi ha ricordato i tempi del Cantagiro.

Non è mancato ll contatto con il pubblico: sulle note di "Bella signora", Morandi si è lasciato andare tra i fan ricevendone l'abbraccio.

Per il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, prodotto da Trident Music, l'artista ha seguito una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che ha mescolato le tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!" uscito il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 13 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.