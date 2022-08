Gimbo e Chiara sposi, cresce l’attesa per il matrimonio: Barshim e Jacobs tra gli ospiti

ANCONA- L’attesa è finita. Domani, 1 settembre, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi celebreranno l’atteso matrimonio (rito civile con inizio alle ore 17) nel suggestivo scenario di Villa Imperiale a Pesaro. La macchina organizzativa, seguita in prima persona sia dal campione olimpico e fresca medaglia d’oro agli Europei di Monaco di Baviera sia dalla futura moglie, si è messa in moto da tempo per curare tutti i dettagli della giornata.

Circa 200 gli invitati tra cui spiccano alcuni volti noti dello sport e dell’atletica in particolare come Mutaz Barshim (con cui Tamberi ha “diviso” la medaglia d’oro nelle olimpiadi di Tokyo), Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Bebe Vio, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il mezzofondista anconetano Simone Barontini. Per il viaggio di nozze la coppia ha scelto le Maldive, Singapore e Bali. Assenti, come riporta il Corriere Adriatico, Gigi Datome e Gregorio Paltrinieri per impegni concomitanti. Per quel che concerne i testimoni, la sposa sarà accompagnata dal fratello Pierfrancesco Bontempi mentre Gimbo avrà al suo fianco il fratello Gianluca Tamberi e gli amici di sempre Massimo Sgreccia e Matteo Esposito.