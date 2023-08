Campo sportivo "Conti", dalla segnalazione di Tamberi ai lavori. Berardinelli: «Ora impiantistica di altissimo livello»

ANCONA - “Gli interventi sull'impianto sportivo del Conti sono un impegno che la nuova Amministrazione si è assunta all'indomani dell'insediamento. Il lavoro di questi due mesi è servito a portare un risultato concreto, e utilissimo, sia per i nostri campioni di alto livello, sia per gli atleti delle società amatoriali, che avranno a disposizione una struttura in condizioni ottimali”. Lo afferma l'assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli,

“Appena ci siamo insediati – afferma Berardinelli – abbiamo ricevuto la segnalazione di alcuni sportivi dilettanti e soprattutto di Gianmarco Tamberi, che abbiamo subito incontrato: il campo Conti aveva bisogno di adeguamenti e miglioramenti, in quanto non adatto agli allenamenti del campione olimpico, “costretto” ad utilizzare solo il Palaindoor. Immediatamente abbiamo effettuato una ricognizione del Conti, prendendo coscienza del fatto che purtroppo la precedente amministrazione aveva previsto la manutenzione della sola pista di atletica e non delle pedane, tra le quali anche quella del salto in alto. Dopo l'incontro in Comune con Tamberi, alla presenza del sindaco Silvetti, abbiamo deciso di finanziare un ulteriore intervento che prevedesse anche il rifacimento completo della pedana di salto, prima di tutto per dare all'allora campione olimpico, oggi anche campione del mondo, la possibilità di allenarsi al meglio. Abbiamo anche convenuto che i lavori di rifacimento fossero concordati con lo staff dell'atleta, sicuramente il team più qualificato al mondo, visti i risultati ottenuti. Questa decisione ci ha portato, e ci porterà in futuro, a disporre di impianti di altissimo livello, a vantaggio di tutti, sia dei campioni che abbiamo la fortuna e l'orgoglio di avere nella nostra città, sia dei vivai di giovani atleti e di tutti gli sportivi delle società presenti in città”.