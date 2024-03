I “Residui di Rock’n’roll” esaltano Senigallia: Gianluca Grignani infiamma il MamaMia

Un’ora e mezzo abbondante di musica senza soluzione di continuità, trascorsa sul palco a fare il pieno di entusiasmo donato da un pubblico che lo ha riaccolto nelle Marche a distanza di tempo, facendogli sentire affetto e vicinanza. Il “Joker” Gianluca Grignani non ha deluso le aspettative nella terza tappa del suo “Residui di Rock’n’roll Tour” (andata in scena al MamaMia la vigilia di Pasqua) e che toccherà fino alla fine aprile anche Milano, Torino, Modugno, Ciampino, Pordenone, Pozzuoli, Padova e Firenze. Ad affiancarlo, Salvatore Cafiero e Fré Monti alle chitarre, Luigi Russo alle tastiere, Valerio Bruno al basso e Antonio De Marianis alla batteria.

L’apertura è all’insegna di “Romantico Rock Show”, brano che ha dato il titolo al suo ottavo album, a cui fa seguito un brusco salto indietro nel tempo, sulle note di “Rock Star” e soprattutto di “Baby Revolution”, che il pubblico comincia ad accompagnare con le torce degli smartphone ed a cantare. È il preludio ad uno dei picchi della serata, quando l’arpeggio alla chitarra che fa da intro al brano è subito riconosciuto da tutti, e parte quella “Falco a metà” che costituisce uno dei grandi classici del repertorio del cantautore, presentata con grande fortuna al Festivalbar del 1995. Seguono “Ribellione”, “A volte esagero”, ed un inevitabile cambio di look: «Ragazzi, qui dentro è caldo, aspettate che mi levo il giubbotto», dice cambiando chitarra e congedando per un attimo la band per cominciare in versione unplugged “La Canzone”, tra i pezzi più struggenti della sua produzione – estratto dall’album “Campi di Popcorn” – ma non sempre tenuto nella giusta considerazione.

Fa capolino anche il cappello da cowboy che lo accompagna per “Little Man” ed in quella “L’Allucinazione” in cui si parla proprio di una ragazza incontrata nel bel mezzo di un far west. Quindi lo strappo alla regola: si accende una sigaretta offerta dal pubblico («Mica mi faranno la multa, però comunque voi fate finta di niente», tra le risate dei fans), ed avvolto dal fumo intona “Cammina nel sole”. La doppietta che comincia a traghettare il concerto verso la conclusione fa salire l’entusiasmo: prima “La fabbrica di plastica” in versione extended, con virtuosismi assortiti alla chitarra e poi “Destinazione Paradiso” che lo ha consacrato al grande pubblico con il 6° posto nella categoria Giovani di Sanremo ‘95. Mani al cielo poi per le ultime due cartucce sparate, con “The Joker” e soprattutto con “La mia storia tra le dita”, in cui band ed artista si fermano per omaggiare la platea che la canta, creando un’atmosfera ad alto tasso di suggestione.

Arriva anche il tempo del congedo: Grignani lo fa con un lungo elenco di ringraziamenti, che comincia con i musicisti e termina con tutto lo staff («Voglio citarli tutti, perché se siamo qui è grazie ad ognuno di loro»). Quindi la chiusura, con “L’Aiuola” e gli applausi ad accompagnarlo dietro le quinte. Con la promessa di tornare a riabbracciare presto Senigallia.