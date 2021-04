Commercio in lutto, si è spento Gianfranco Ciavattini: era il maestro dei giardini

Il commercio anconetano in lutto per la scomparsa di Gianfranco Ciavattini. Il fondatore della Ciavattini Garden in via Filonzi si è spento ieri mattina all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Era conosciuto in tutta la città per il suo animo buono e i suoi modi gentili. Sempre connesso alle sue radici, la famiglia, Gianfranco ha portato avanti l'attività dal 1992 con capacità e determinazione sapendo coniugare la passione per piante e giardini con lo stile del suo showroom a Passo Varano. Dispensava consigli utili a tutti i suoi clienti e ancora oggi il gruppo Ciavattini è il punto di riferimento nella provincia di Ancona per tutte le persone che amano il verde. L'amore per piante e fiori si è trasmesso di padre in figlie e ora sono loro due, Elisabetta e Beatrice, a portare avanti gli store insieme alla moglie

Minella Sgalla, titolare del negozio di fiori da quarant'anni che si trova lungo il viale della Vittoria.

La notizia della morte dell'imprenditore ha gettato nello sconforto i tanti amici e conoscenti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo al Pinocchio. Le esequie si terranno in forma privata e nel rispetto delle normative anti contagio.