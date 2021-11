Agenzia "Dire", Giampiero Ghelardini è il nuovo amministratore unico

Giampiero Ghelardini è il nuovo amministratore unico dell’agenzia Dire. Nato a Roma il 30 gennaio del 1955, l’avvocato Ghelardini è a capo dell’omonimo studio legale fondato nel 1991 con sede a Roma,impegnato in campo civilistico e penale.

«È per me un grande onore assumere l’incarico di amministratore dell’agenzia Dire, che opera da 33 anni – spiega Ghelardini -. Comincia una nuova fase di attività, la mia stella polare sarà di impostare, con la collaborazione del direttore Nico Perrone e dei responsabili aziendali, un programma di cambiamento e potenziamento. Cercherò massima intesa perché abbiamo bisogno che ogni singola risorsa si metta in gioco al meglio delle proprie possibilità. Per il mondo dell’editoria il momento è difficile ma anche pieno di opportunità, e sono queste che dobbiamo cogliere». (Agenzia Dire).