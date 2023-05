Al Parco Zoo Gi& Raf show per uno spassoso viaggio alla scoperta del mondo degli animali

FALCONARA - Imparare a conoscere il magico mondo degli animali del Parco Zoo Falconara attraverso gli occhi e le irriverenti battute di una giraffa. Un’occasione davvero speciale per i visitatori del giardino zoologico marchigiano, che domenica 21 maggio potranno assistere a un triplo imprevedibile show di Gi & Raf, il duo comico composto dal ventriloquo Rafael Voltan e dalla sfrontata ma anche tenera Gi, simpaticissima giraffa senza peli sulla lingua. Tre gli appuntamenti in programma, alle 11.30, alle 14.30 e alle 17 all’Aia del Contadino, dove la strana coppia, diventata famosa grazie alla partecipazione al programma Tv "Tú sí que vales", darà vita a un divertente spettacolo, tra curiosità, scienza e tante risate. Un evento inedito e spassoso per approfondire in modo divertente e inusuale le mille sfaccettature del mondo delle giraffe e i tanti aspetti legati alla salvaguardia della specie. Volubile, ma anche coccolona, Gi è molto amata dal pubblico. Adora stuzzicare Rafael, ventriloquo e illusionista, con i suoi scherzi, ed è appassionata di house music. Spesso, infatti, si cimenta come deejay, soprattutto nelle situazioni meno opportune, facendo ballare grandi e piccini. Sempre domenica, il Parco Zoo Falconara propone un focus sugli okapi (ore 11) e sull’ippopotamo (ore 17.30) attraverso i racconti delle biologhe dello staff didattico scientifico. Dalle 14.30, inoltre, sarà aperto l’Angolo Casa Natura: divertimento assicurato per i più piccoli con reperti e curiosità sul mondo animale e trucca-bimbi. In caso di maltempo tutti gli eventi saranno annullati.