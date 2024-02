Il racconto dei migranti della Geo Barents incastra lo scafista: arrestato

ANCONA - I poliziotti della sezione investigativadi Ancona, insieme al personale del Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la Squadra Mobile di Ascoli e le volanti della Questura ascolana, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di reati legati all'immigrazione clandestina.

L'indagine ha avuto inizio dalle dichiarazioni dei migranti sbarcati nel porto dorico a febbraio 2023 dalla nave Geo Barents, salvati al largo delle coste libiche, in acque internazionali. L'indagine, durata circa dieci mesi ha portato informazioni importanti relativamente ai viaggi dei migranti lungo la rotta Egitto-Libia-Italia, condivise con Europol e un'altra altre agenzia investigativa europea. L' ascolto dei migranti ha portato all'identificazione del "skipper-scafista d’occasione" responsabile del trasporto di molteplici migranti su un'imbarcazione priva di sicurezza adeguata, esponendo la vita delle persone a gravi rischi. Al momento, non emergono prove che la persona arrestata faccia parte di una rete criminale dedicata alla tratta di persone. Il provvedimento è l'ultimo risultato di un intenso lavoro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica di Ancona – Direzione Distrettuale Antimafia, in sinergia con gli uffici investigativi della Polizia di Stato.