In spiaggia niente più crocchette, dalle Marche (fino al Qatar) arriva il gelato per cani

Il gelato per cani, 100% made in Marche, di Fidovet sarà venduto quest’estate, presso chioschi in stile food truck, in una delle sulle spiagge più esclusive del Qatar: la pet friendly, West Bay Beach, situata nel cuore di Doha e circondata dalla linea costiera su cui si affaccia il quartiere degli affari. E’ quanto è emerso a Interzoo 2024, la maggiore fiera internazionale del settore pet, che si è svolta a Norimberga dal 7 al 10 Maggio e dove il brand marchigiano - noto, oltre che per il gelato ha riscosso un grande successo.

Fidovet ha siglato un’intesa, della durata di 12 mesi, con Majd General Trading, società commerciale autorizzata con sede a Doha e una filiale a Manama, nel Regno del Bahrein, per la commercializzazione in spiaggia, a partire da questa stagione estiva, dei propri prodotti petfood. A Interzoo 2024 l’azienda, fondata nel 2016 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) da Alessandro Marcucci e rilevata, nel 2022 da Umberto Rizzuto con la sua società UR srl, ha ulteriormente affermato la sua vocazione internazionale, stringendo patti di distribuzione in gelaterie e pet shop ungheresi, in Francia, Germania, Olanda e Belgio (con il gruppo belga Flamingo), mentre sono in fase avanzata le trattative con distributori in Korea, Taiwan e Vietnam.