Gazzetta Sports Awards, Tamberi vince il premio “Emozione”

Un altro riconoscimento per Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020. Il “Gimbo nazionale” è stato premiato infatti nei Gazzetta Sports Awards per quanto fatto nell’ultimo anno e nel corso della sua carriera.

Questa la dicitura del premio consegnato dalla “Rosa” al campione anconetano: “È volato sul tetto del mondo facendoci sognare, gioire e commuovere: il vincitore del premio "Emozione" ai Gazzetta Sports Awards è Gianmarco Tamberi! Congratulazioni, Gianmarco!”