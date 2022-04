Gas, l'aumento dei costi preoccupa Confindustria: appello di Schiavoni

«Le aziende sono preoccupate, l’impennata abnorme del prezzo europeo del gas e, quindi, dell’elettricità in Italia (+572% a dicembre sul pre-crisi), se persistente, metterà a rischio l’attività nei settori energivori». Cosi Claudio Schiavoni, Presidente di Confindustria Marche, analizza la crisi energetica in una intervista a BeeMagazine, rivista online del gruppo The Skill.

«L’impatto dei maggiori costi energetici si scarica sulle imprese industriali che devono fare i conti anche con i rincari di vari input produttivi. Questo si traduce in una brusca compressione dei margini operativi, data la difficoltà di trasferire ai clienti i rincari delle commodity, ed è tendenzialmente maggiore nei settori più a valle, quelli che producono beni di consumo, che sono più vicini alla domanda finale». Sulle condizioni generali dell’Italia, Schiavoni spiega che «il Centro Studi Confindustria segnala una contrazione della produzione industriale a febbraio di -0,3%, dopo una diminuzione di -0,8% a gennaio. Gli imprenditori sono preoccupati perche’ le aziende hanno difficoltà nel fronteggiare il rincaro dell'energia che, nonostante gli interventi governativi messi in campo per far fronte allo shock, comprime i margini delle imprese al punto da rallentare la produzione. Gli effetti economici del conflitto in Ucraina - sottolinea il presidente di Confindustria Marche - contribuiranno a generare ulteriori squilibri nell’attività industriale dei prossimi mesi compromettendo così l’evoluzione del Pil per il 2022. Ora come non mai – cocnlude Schiavone - serve un piano energetico che ci accompagni almeno per i prossimi anni, senza dimenticare le tante sfide che attendono le imprese: far ripartire gli investimenti per la digitalizzazione, innovazione e ricerca, la sostenibilità ambientale, la presenza sui mercati internazionali. Tutti fattori che spingono la ripresa».