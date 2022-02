Il gruppo di acquisto al fianco della Croce Gialla: un contributo per acquistare l'ambulanza

I responsabili del gruppo di acquisto solidale "Gas.tigo" ieri pomeriggio ha raggiunto la sede della Croce Gialla di Ancona per consegnare del denaro che verrà utilizzato per l'acquisto di una nuova ambulanza. Il gruppo riunisce 57 famiglie.

Si legge nella nota: «A fare gli onori di casa il presidente Alberto Caporalini assieme al direttore di sede Sauro Giovagnoli, al responsabile dei dipendenti Stefano Bernabei oltre al responsabile dei mezzi Alberto Elisei. A seguire la cerimonia di consegna dell’avvenuto bonifico anche alcuni militi volontari. Per il gruppo erano presenti il presidente Sergio Fagnani e Virna Burattini esponente del consiglio direttivo. Offerta alla Croce Gialla che è stata resa possibile grazie ad una sorta di tombola on line organizzata nel periodo natalizio e da un fondo cassa quanto è bastata per raggiungere una bella cifra».