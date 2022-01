Le Garibaldi pronte a rinascere: il restyling contro il degrado

La scuola materna Garibaldi, lo storico edificio di via Torrioni, è pronto a rinascere. Il suo restyling metterà la parola fine, come avvenuto anche altrove, a bivacchi e vandalismi che ne hanno caratterizzato il recente passato. L’edificio, inagibile dal 2010, tornerà a vivere entro la Primavera del 2023 segnando un punto di svolta in tema di lavori pubblici e di istruzione.

Il primo atto, tuttavia, prevederà una lunga opera di sanificazione che sarà condotta e portata a termine dagli operatori di AnconAmbiente per un valore complessivo dell’operazione da 9.760 euro (sanificazione, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti). Poi toccherà ad un’impresa edile della provincia di Frosinone fare il resto. La prossima settimana sarà già allestito il cantiere.

Tecnicamente si interverrà sulla ristrutturazione e sull’adeguamento sismico per un lasso di tempo richiesto che si aggira intorno ai 14 mesi, salvo imprevisti.