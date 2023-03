Chiusa via e galleria san Martino: come muoversi in alternativa per evitare il caos traffico

ANCONA - Da oggi sono chiuse al traffico la Galleria San Martino e parte di Via San Martino in ambo i sensi di marcia per lavori di riasfaltatura. Lavori che interesseranno la manutenzione straordinaria con parziali bonifiche del tratto di strada a partire dall’uscita della galleria lato centro, fino indicativamente al civico 22, oltre alla riorganizzazione dell’immissione dal parcheggio di Via San Martino.

In allegato una planimetria con la modifica della viabilità ed i percorsi alternativi: le auto che entrano in città dagli Archi potranno proseguire su corso Stamira percorribile fino a piazza Cavour e al Viale della Vittoria. Le auto verso il centro da via Vecchini svolteranno su via Palestro come ora. Nulla cambierà per i pedoni: i marciapiedi di via San Martino saranno percorribili.