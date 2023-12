Aumenta il traffico sotto Natale, il Comune modifica la viabilità: chiude la galleria

ANCONA - In considerazione dell'aumento del traffico in centro città nei fine settimana del periodo natalizio, l'Amministrazione comunale, oltre a promuovere una campagna di comunicazione che chiede ai cittadini di muoversi con i mezzi pubblici e con le navette gratuite da e per i parcheggi scambiatori, ha previsto alcune modifiche della circolazione delle auto. Ciò, anche con il fine di garantire il passaggio degli stessi bus navetta e in generale dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Giorni critici

Il provvedimento interessa le giornate del 16, 17, 23 e 24 dicembre 2023, dalle ore 15 alle ore 20. La viabilità sarà modificata nella galleria San Martino e in via San Martino. Nella galleria sono previsti: l'interdizione della circolazione, a partire dal parcheggio di via San Martino in uscita dalla città; il senso unico di marcia dalla rotatoria via Marconi-via XIX Settembre in direzione centro. Al parcheggio di via San Martino i veicoli in uscita avranno l'obbligo di svolta a sinistra, all’intersezione con via San Martino, in direzione via San Martino-via Vecchini. Sarà inoltre vietato l'accesso in direzione galleria San Martino. L'ordinanza prevede inoltre l'apposizione della segnaletica di preavviso “Galleria San Martino chiusa” nei tratti via Palestro-via Marsala e via Palestro-via San Martino. L'ordinanza specifica che si potrà adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario per mantenere fluida la circolazione in centro.

La Polizia locale presidierà i flussi di traffico con sei pattuglie in totale. Tre saranno attive dal primo pomeriggio e saranno dislocate nelle zone nevralgiche del parcheggio Stamira-via San Martino, di Piazza XXIV Maggio (per il traffico pedonale) e di via Vecchini. Sarà inoltre presente una pattuglia antinfortunistica e due si uniranno a partire dalle 18. A questo presidio faranno da supporto anche alcune squadre messe a disposizione da M&P, che controlleranno gli impianti semaforici di tutti i park cittadini e comunicheranno via radio la situazione alla Polizia locale. Laddove si ravvisassero situazioni di congestione, la Polizia locale si riserva la possibilità di deviare il traffico su altri percorsi, fatta eccezione per i mezzi pubblici e per i residenti.

“Ancona che parcheggia” è il nome della campagna di comunicazione messa in campo da Comune ed M&P Parcheggi per incentivare la buona pratica del parcheggio presso gli scambiatori e dell’uso delle navette gratuite. E' rivolta ai cittadini e ai visitatori provenienti da fuori città, con il messaggio di non raggiungere il centro con l’automobile per evitare inutili stress, code e ritardi e godere appieno dell’offerta e della programmazione natalizia di Ancona. Il rischio da evitare è che gli intasamenti provocati dalle automobili che cercano parcheggio in centro, oltre a provocare code, rallenti anche il flusso delle navette a servizio degli stessi scambiatori.

La campagna di comunicazione è diffusa sia attraverso i canali istituzionali del Comune (web, social network, chat istituzionali WhatsApp e Telegram), sia attraverso affissioni curate da Mobilità e Parcheggi. “Come già detto ieri, anche nel corso del Consiglio comunale, - afferma il vicesindaco e assessore alla viabilità Giovanni Zinni – siamo felici di accogliere i visitatori e i cittadini per le numerose iniziative delle festività e per lo shopping natalizio. Vogliamo che tutti possano godere di queste giornate senza stress e senza il problema di trovare un posto per l'auto. Per questo speriamo che i parcheggi scambiatori e le navette gratuite che abbiamo messo a disposizione possano funzionare al meglio. Sicuramente a partire da metà pomeriggio sarà difficile parcheggiare in centro, ma se il traffico resterà fluido le navette e in generale i mezzi pubblici saranno la soluzione giusta per arrivare in centro”.