La galleria del Risorgimento chiude per una settimana: orari e viabilità alternativa

ANCONA - Da stasera e per circa una settimana la galleria del Risorgimento sarà chiusa di notte, dalle ore 21 alle ore 6 per lavori di pulizia delle superfici esterne, taglio della vegetazione e tinteggiatura dei due fronti agli imbocchi.

Parallelamente verrà effettuata da Anconambiente anche la pulizia delle superfici interne alla galleria rivestite in ceramica.

I lavori saranno effettuati esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo il disagio per la viabilità: le auto provenienti dal centro potranno deviare su Via Isonzo, quelle provenienti da Via Bocconi o da Via Martiri della Resistenza potranno salire in Via XXV Aprile. La linea bus 24 transiterà per via XXIV Aprile - via Rodi e via Piave