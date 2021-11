Galleria Dorica: «Cuore di Ancona», presentato il percorso di rilancio

"È il momento che il “cuore di Ancona” torni a battere!" è lo slogan che ha accompagnato la conferenza stampa convocata dalla CNA di Ancona con i commercianti e gli esercenti della Galleria Dorica di Ancona per presentare il nuovo percorso di rilancio di uno dei luoghi più caratteristici della città di Ancona, uno spazio che ora vuole riprendersi il suo giusto ruolo in città. A partire dal Natale 2021. Alla conferenza stampa hanno partecipato Andrea Cantori (Segretari della CNA Provinciale e cittadina), l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi, il comandante della polizia municipale Dott.ssa Liliana Rovaldi, Cristina Notarangelo (coordinatrice dei commercianti della Galleria Dorica), la responsabile Marketing di Astea Energia/SGR Priscilla Alessandrini, il responsabile Servizi Vedetta 2 Mondialpol Franco Varano. Alla conferenza stampa è intervenuto anche il questore Cesare Capocasa.

La CNA ha illustrato il progetto, teso a costruire un partenariato tra i vari soggetti per animare e rendere sicura la Galleria Dorica. I commercianti della Galleria, infatti, si sono uniti per finanziare l’ingaggio di un agente di vigilanza privato della Vedetta 2 Mondialpol, partner tecnico della CNA Territoriale di Ancona nel progetto “Città Sicura”. Una iniziativa che garantirà per i venerdì e sabato delle festività la sicurezza all’interno della Galleria dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Una risposta ai piccoli fenomeni di teppismo che si sono intravisti in questi mesi in città. Una iniziativa che naturalmente vuole dialogare con le forze dell’ordine, in una sinergia tesa a migliorare il più possibile il controllo del territorio. L’iniziativa sulla sicurezza sarà adottata in via sperimentale per questo Natale 2021 e poi si valuteranno i risultati insieme a tutti i commercianti della Galleria. Altro importante tassello delle iniziative natalizie in Galleria saranno le luminarie e l’animazione. Astea Energia/SGR sarà lo sponsor e partner tecnico per le luminarie e l’albero di Natale, la società di energia elettrica ha accettato di buon grado di contribuire al rilancio della storica location dorica. Infine il comune di Ancona che ha contribuito all’animazione con il clown “Trappola” che si esibirà il sabato nel percorso Galleria Dorica – Mercato delle Erbe – via degli Orefici.

«La CNA di Ancona in questa sperimentazione che mettiamo in campo nella Galleria Dorica è stata il collante di tante tessere che hanno costruito il mosaico che abbiamo presentato, fatto di sicurezza e animazione – Commenta Andrea Cantori, segretario della CNA di Ancona – Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato: i commercianti della Galleria in primo luogo che si sono auto organizzati da soli, Astea Energia/SGR e il comune di Ancona – Conclude Cantori – Una sinergia pubblico privata che è alla base di questo esperimento che speriamo possa continuare tutto l’anno. Con questa iniziativa abbiamo dimostrato che insieme possiamo riuscire a rendere più sicure le nostre città, renderle più accoglienti e vivibili per le famiglie».