Danni alla galleria dorica? Cna fa chiarezza e lancia l'appello: «La cittadinanza non ci lasci soli»

ANCONA – Recenti notizie di stampa hanno messo in evidenza alcune problematiche che hanno riguardato la struttura della Galleria Dorica. In merito a questo Cristina Notarangelo, referente CNA per la Galleria Dorica, precisa che “recentemente vi è stato un piccolo rigonfiamento che ha interessato la parte esterna delle lastre che rivestono le colonne appartenenti ad un condominio di Corso Garibaldi. Quindi vogliamo precisare che tale problematica non riguarda di per se la Galleria Dorica. Da tempo stiamo lavorando con l’amministrazione comunale, attraverso la CNA di Ancona, per la riqualificazione di questo luogo, che riteniamo centrale per la città. Fino ad oggi sono state messe in atto varie iniziative concentrandoci in primis sull’incremento della pulizia che però in alcuni casi risulta complessa dalla costante presenza dei piccioni. L’amministrazione comunale si è resa comunque disponibile ad aiutarci: recentemente è stato presentato un preventivo di spesa per l’installazione dei dissuasori acustici che speriamo possano definitivamente risolvere il problema, in considerazione del fatto che non sono percorribili altre strade per eliminare la presenza di questi volatili che stanno divenendo un problema non solo per la Galleria ma per tutti i centri storici d’Italia. Una problematica che dovrebbe essere affrontata in maniera più sistemica. E’ interesse ovviamente di tutti gli esercenti rendere il più possibile accogliente questo luogo e ci stiamo adoperando a farlo e per questo contiamo che la cittadinanza non ci lasci soli, ma continui ad amare questo luogo storico, cuore della nostra città.”