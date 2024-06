G7 Salute ad Ancona, come cambia la città in vista dell'appuntamento di ottobre

ANCONA – Con uno specifico progetto dell’Amministrazione comunale, legato alle attività di manutenzione straordinaria finanziate per Ancona in occasione del G7 Salute (che si svolgerà il 9, il 10 e l’11 ottobre, con il teatro principale dell’evento che sarà la Mole Vanvitelliana), si procederà ad attivare interventi di restyling, riqualificazione e messa in sicurezza di via Marconi e delle rotatorie della stessa via e della stazione. Questi interventi, che cominceranno tra la fine di giugno e i primi di luglio, comporteranno anche una riorganizzazione della viabilità.

In direzione stazione

Saranno eliminate la pista ciclabile e le sue interferenze con la viabilità e la sosta, sarà riorganizzata la sosta lato mare con parcheggi in linea; sarà ripristinata la seconda corsia di traffico per il miglioramento della viabilità in uscita dalla città; sarà creata una corsia di decelerazione per la svolta a sinistra su Largo Borgo Pio; sarà eliminata la svolta a sinistra su via Marchetti.

In direzione centro

Sarà realizzata una corsia preferenziale bus da largo Borgo Pio alla galleria San Martino con un distanziamento di circa 80 centimetri dal marciapiedi degli Archi; sarà istituito l’obbligo di svolta a destra da Largo Borgo Pio su via Marconi; sarà istituito il divieto di svolta a sinistra da largo Borgo Pio su via Marconi-stazione; sarà confermato il divieto di svolta a sinistra da via Marchetti su via Marconi, confermato da un’isola spartitraffico centrale.Saranno inoltre create nuove isole salvagente e saranno modificati alcuni punti di attacco con il marciapiede. Nella sede stradale si prevedono interventi di bonifica, che varieranno a seconda dello stato di conservazione dei singoli tratti.

Cronoprogramma e costi

Considerata la calendarizzazione del G7 ad Ancona, le opere pubbliche pianificate rivestono carattere di urgenza e l’appaltatore avrà a disposizione 60 giorni per la realizzazione delle stesse. Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 728mila euro.

Il programma generale dei lavori su strade, viabilità e parcheggi

Il tratto via Marconi-Stazione è parte del primo lotto di lavori previsti in preparazione all’evento di ottobre. A questo si aggiungono altri due lotti: il lotto 2, i cui lavori, del valore di 404mila euro, cominceranno nei prossimi giorni con la manutenzione straordinaria di via XXIX Settembre (parte), via Rupi, lungomare Vanvitelli (parte), via Conca (parte alta); il lotto 3, di cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di 398mila euro, dedicato alla manutenzione straordinaria per parcheggio lago grande, alla corsia di accesso al Molo a Portonovo e alla messa in sicurezza della strada di Portonovo.