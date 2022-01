Futsal Finals Cup, il Pietralacroce ‘73 rinuncia: «Troppi contagi, non parteciperemo»

Il Pietralacroce ’73 (Serie C1 di calcio a 5) non prenderà parte alle prossime finali di Coppa Marche di Futsal in programma dal 6 al 9 gennaio a Porto San Giorgio. I dorici, avrebbero dovuto giocare con il Sangiorgio Calcio a 5, giovedì alle 21.00 per i quarti di finale hanno ufficializzato attraverso i social la propria decisione:

“Con queste righe inviate alla LND C.R. Marche l'A.S.D. Pietralacroce'73 rinuncia alla partecipazione alle finali di Coppa Marche. Preso atto della situazione epidemiologica attuale, considerati i numerosi contagiati all'interno dei nostri gruppi squadra di serie C1 e U.19 che non hanno consentito di allenarci mai dopo il 23 dicembre. Dovendo, ora, rinunciare anche a diversi elementi che hanno avuto contatti diretti con positivi al virus Sars Cov-2, ed infine, con la consapevolezza che la nostra partecipazione possa rappresentare una minaccia per l'intera manifestazione sportiva, l'A.S.D. Pietralacroce'73 comunica che non prenderà parte alle Futsal Finals Cup 2022."