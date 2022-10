Rubano il suv di un avvocato e si danno alla fuga

ANCONA - Rubata l’auto di un avvocato, parcheggiata in via Gervasoni. E’ successo venerdì sera, ad accorgersi del furto è stato lo stesso legale che non ha più trovato il suo mezzo nel parcheggio.

Dal veicolo sono stati disattivati il Gps e il Telepass. Impossibile dunque, almeno per il momento, tracciare il percorso del veicolo. Su Facebook l’appello dei proprietari: «Questa notte ci hanno rubato l'auto parcheggiata sotto casa: la Q3 bianca che vedete qui sotto. Pubblichiamo la notizia sia per avere eventuali notizie da chi la vedesse, sia per dire a voi tutti di fare attenzione.