Un mezzo a disposizione dei cittadini per raccogliere sfalci e potature

SENIGALLIA - Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Comune di Senigallia, in collaborazione con Ata rifiuti di Ancona e Rieco Spa, per sensibilizzare gli utenti a un adeguato conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e potature.

Nuovo appuntamento, questa volta per il corretto smaltimento di sfalci e potature, in programma sabato 26 marzo 2022 dalle ore 7.00 alle ore 11.00: nel parcheggio della piscina Saline in via dei Gerani vi sarà un mezzo presidiato dal personale Rieco dove i cittadini potranno conferire direttamente il proprio rifiuto.

Gli utenti che intendono usufruire di tale opportunità e che precedentemente si erano prenotati per il ritiro a domicilio, sono pregati di disdire la richiesta al numero verde 800.277.999, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.