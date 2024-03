Tutto pronto per la seconda edizione di "FrollaUp", il master per gli imprenditori del sociale

OSIMO – Dopo il successo della prima edizione, ecco la seconda. Frollaup, il Master in Impresa Sociale e Non Profit dedicato all’imprenditorialità a vocazione sociale, inizierà ad aprile 2024 con l’obiettivo di formare gli imprenditori sociali del domani. Il progetto è promosso da Frolla Microbiscottificio, cooperativa di Osimo in cui lavorano 21 ragazzi con disabilità che ogni giorno producono biscotti di ottima qualità, risultato di una rigorosa selezione di materie prime per gran parte provenienti dal territorio marchigiano.

L’esperienza di Frolla e di altri professionisti e aziende del settore, sarà preziosa per coloro che vorranno avviare una startup nel sociale. La Simonelli Group finanzierà quattro borse di studio del valore di 500 euro l’una per premiare i corsisti. D’altronde l’obiettivo di Frolla è proprio questo: stimolare la crescita di professionisti del sociale in cui c’è grande bisogno di realtà imprenditoriali in grado di favorire l’inclusione lavorativa dei più fragili. Il percorso formativo fornirà ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per l’impostazione e lo sviluppo di idee d’impresa sociale, aprendo l’orizzonte ad opportunità derivanti dal mondo non profit e sviluppando un approccio indirizzato a un’economia sostenibile e socialmente responsabile.

Il Master è in formula weekend, in presenza, e si terrà presso la sede di Bepop Srl a Osimo. È suddiviso in moduli tematici da 8 ore ciascuno più una serie di appuntamenti online ed offline dedicati alla stesura del project work finale. Le iscrizioni scadono l’8 aprile. Il corso si pone come obiettivo quello di accompagnare i futuri startupper a vocazione sociale nello sviluppo della propria progettualità, orientando la propria organizzazione verso la forma giuridica più appropriata, conoscendo le possibilità di finanziamento dedicate al mondo del III settore, costruendo la propria business idea e predisponendo i relativi business plan. Il metodo è partecipativo e si contraddistingue per il costante coinvolgimento dei partecipanti attraverso esercitazioni in aula, lavori di gruppo, presentazioni e business talk. Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di un titolo di Laurea Triennale/Magistrale di qualsiasi facoltà, con età compresa tra i 25 e i 40 anni, con uno spiccato interesse all’inclusione sociale e con una visione dell’economia civile, orientata allo sviluppo e crescita della collettività.

Il percorso formativo prevede un accompagnamento vero e proprio alla costituzione e avvio dell’idea d’impresa, anticipata dalla redazione e sviluppo del business plan. I partecipanti infatti verranno supportati nell’accesso ai diversi servizi a sostegno della costituzione d’impresa. Per le successive attività di eventuale accesso al credito, contatto con gli enti di credito, accesso a reti e vero e proprio inizio dell’attività imprenditoriale, gli startupper potranno contare su una serie di partnership multidisciplinari, pubblico-private, imprese profit, associazioni, enti locali e cooperative sociali che contribuiranno a dare vita ad una rete virtuosa che includa i soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, così da mettere in campo le competenze per un’impresa etica e sostenibile, sia socialmente che eticamente.

«La prima edizione di FrollaUp ha arricchito i futuri startupper ma anche noi – commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla Microbiscottificio – per questo motivo, pensare alla seconda è stato qualcosa di naturale per noi, quasi una responsabilità che abbiamo sentito. C’è grande necessità di figure imprenditoriali nel terzo settore, spesso hanno solo bisogno di essere guidate, stimolate e formate e siamo contentissimi di poter essere d’aiuto in questo processo».