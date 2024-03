Qualità, formazione e integrazione. A Frolla Microbiscottificio il "Premio Impresa Virtuosa"

OSIMO – Altro riconoscimento per Frolla Microbiscottificio, cooperativa di Osimo (AN) in cui lavorano 21 ragazzi con disabilità che ogni giorno producono biscotti di ottima qualità, risultato di una rigorosa selezione di materie prime per gran parte provenienti dal territorio marchigiano.

Nella splendida cornice di Villa Ottoboni a Padova, il co-founder Jacopo Corona accompagnato da una delegazione dei ragazzi di Frolla, ha ritirato un “premio speciale” in occasione della kermesse “Premio Impresa Virtuosa”, organizzato dall’ANPI ( Associazione Nazionale Piccola Impresa) che ha sede a Venezia e che ha voluto premiare 10 PMI che si sono distinte per il loro modello d’impresa.

Grandi applausi in sala per il progetto Frolla, in grado di abbinare qualità e integrazione e che apporta un contributo prezioso alla crescita del terzo settore. Non solo in termini di offerta lavorativa ma anche di formazione. È il caso ad esempio, di Frollaup, il Master in Impresa Sociale e Non Profit dedicato all’imprenditorialità a vocazione sociale, che inizierà ad aprile 2024 con l’obiettivo di formare gli imprenditori sociali del domani. Grazie alla sinergia tra realtà marchigiane, La Simonelli Group finanzierà 4 borse di studio del valore di 500 euro l’una per premiare i corsisti. Il Master è in formula weekend, in presenza, e si terrà presso la sede di Bepop Srl a Osimo. È suddiviso in moduli tematici da 8 ore ciascuno più una serie di appuntamenti online ed offline dedicati alla stesura del project work finale. Le iscrizioni scadono l’8 aprile.

“Ogni premio ha un valore per noi, è un riconoscimento al nostro lavoro oltre a rappresentare ulteriore stimolo per migliorarsi” – commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla Microbiscottificio -. “Ringrazio l’ANPI per averci selezionati, per noi è stato un orgoglio. È stato un piacere confrontarsi con il mondo delle piccole e medie e imprese che rappresentano un motore straordinario della nostra Italia”.