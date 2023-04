Concerto-spettacolo per Frolla alla Nuova Fenice: raccolti oltre 4mila euro

OSIMO - Sold out al concerto spettacolo a favore dei ragazzi di Frolla che si è tenuto ieri sera al teatro "La Nuova Fenice" di Osimo. E' stato organizzato dal Lions Club di Osimo in collaborazione con l'Associazione Ciboliberatutti. Il presidente del Lions Club Osimo, Sirena Rosciani a fine serata: "I soci Lions sono al servizio della gente. È semplice ed è così dal 1917, anno della nascita di Lions Clubs International. I Lions club sono luoghi in cui i soci si riuniscono e offrono il loro prezioso tempo a favore delle comunità locali e dell’umanità. Ed anche questa sera abbiamo raggiunto il nostro obiettivo raccogliendo 4300 euro a favore dei meravigliosi ragazzi di Frolla. Colgo l occasione per ringraziare tutti i partecipanti, l' associazione ciboliberatutti, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo grande evento! Grazie di cuore"