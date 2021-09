Altra Idea appoggia Fridays For Future: «Il tempo stringe, ma non è scaduto»

Altra Idea di Città supporta e aderisce allo sciopero indetto dai ragazzi e le ragazze di Fridays For Future il 24 settembre. «Quando si parla di clima ormai non dovrebbero servire troppe spiegazioni, nel 2021 siamo già tutti consapevoli che un cambiamento del sistema è necessario, per salvaguardare il pianeta e far sopravvivere l'uomo - scrive il movimento in una nota- Eppure Draghi, e tutti quelli della "transizione ecologica", non sono affatto "agguerriti" nel prendere i provvedimenti necessari al cambio di paradigma che l'ambiente chiede a gran voce da decenni. Si scende in piazza a richiedere una rapida e reale azione per il clima da parte dei leader mondiali, in particolare quelli più influenti che continuano a foraggiare l'industria delle armi e quella del consumismo usa e getta. La pandemia ha messo alla luce, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutte le contraddizioni e le criticità di un sistema che, a onor di facciata, si riempe la bocca delle parole "green" e "sostenibilità" ma poi, nei fatti, è ancora eccessivamente dipendente dal fossile. Da ultimo esempio i rincari delle bollette, dovuti a presunte esigenze di mercato internazionale (per non dire esigenze di profitto dei pochi), ci suggeriscono, ulteriormente, quanto sia necessario il passaggio da energia di derivazione fossile a fonti rinnovabili. Come movimento locale non possiamo mancare di citare anche gli esempi che interessano il nostro capoluogo: l'importanza di istituire un'area marina protetta, ribadire il no alle grandi navi, ampliare le ZTL, incentivare una mobilità dolce soprattutto nel centro, invece di costruire ulteriori parcheggi. Il tempo è poco, ma non è ancora scaduto, ci vediamo in piazza!».