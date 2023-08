ANCONA- Il 7 agosto tutti con il naso all’insù perché le straordinarie Frecce Tricolori sorvoleranno Ancona. Il passaggio nei cieli del capoluogo dorico è previsto tra le 10:30 e le 12:00. In occasione del centenario, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta effettuando dei sorvoli in diverse città italiane per ringraziare tutti i cittadini che hanno supportato la forza armata in questi cento anni di storia. Lunedì prossimo sarà la volta di Ancona. E proprio per questo motivo, in Piazza IV Novembre la sosta sarà vietata dalla 8:00 alle 11:30 in tutta l’area di parcheggio antistante il monumento dove il sindaco Daniele Silvetti condividerà il momento con alcune delle massime autorità.